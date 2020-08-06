Зидан: Бэйл предпочел не играть против Ман Сити

Валлийский вингер не появится в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити встретится с мадридским Реалом в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, однако в этом матче не сыграет нападающий Гарет Бэйл. Об этом сообщил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан на пресс-конференции.

"Бэйл предпочел не играть против Ман Сити. Существует множество слухов, но это единственное, что я могу сказать. Остальная часть нашего разговора должна оставаться между мной и ним. Это личное не должно выходить за двери раздевалки, но наши отношения основаны на уважении", — приводит слова Зидана Sport.es.

Кроме того, французский специалист добавил, что вингер Эден Азар и крайний защитник Марсело "готовы на все 100%" к ответной встрече с "горожанами".

Напомним, что матч между Манчестер Сити и Реалом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи. Первый поединок в Мадриде завершился победой "горожан" со счетом 1:2.