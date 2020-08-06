Родри: Победа над Реалом может обеспечить нам серьезный импульс

Полузащитник "горожан" дал комментарий перед игрой с мадридцами.

Родри считает, что Манчестер Сити важно просто пройти Реал, а победа станет лишь приятным дополнением, которое окажет влияние на дальнейший путь команды.

"Мы будем счастливы, если даже просто пробьемся дальше, а победа над такой командой может обеспечить нам серьезный импульс. Все хотят выиграть Лигу чемпионов, но единственное, что мы можем, это сосредоточиться на игре. Завтра очень важно победить.

Для моей карьеры это был невероятный год. Я очень многому научился, стал принимать более деятельное участие в жизни такой великолепной команды.

Каземиро? Каждой команде в центре поля нужен игрок, который бы делал игру сбалансированнее и тактически дисциплинированнее. Техничные игроки способны перевернуть ход встречи в одно мгновение, однако всем командам необходимы игроки, которые будут контролировать ситуацию в середине поля. Каземиро — важнейший элемент этого механизма", — приводит слова испанца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Манчестер Сити и Реалом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.