Руди Гарсия: Приехали к Ювентусу переполненными чувством скромности, но при этом у нас много амбиций

Главный тренер "ткачей" дал комментарий накануне игры против туринцев.

Руди Гарсия ждет трудности в ответном поединке против Ювентуса, но отметил, что его команда полна амбиций.

"Завтрашний матч будет совсем не таким, как в прошлую пятницу. Мы очень рады, что играем на таком уровне, и очень хотим пройти в четвертьфинал. В Ювентусе много прекрасных игроков. Мы приехали сюда переполненными чувством скромности, но при этом у нас много амбиций".

Мы быстро переварили поражение от ПСЖ [в финале Кубка лиги] и переключились на этот матч. Бруну Гимарайнш — хороший игрок. Он приехал к нам не так давно, но уже много дал нам", - приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.