Ювентус дозаявил Демирала на Лигу чемпионов

Сами Хедира больше не выступит в текущем розыгрыше еврокубка из-за травмы.

Клубы, участвующие в розыгрыше Лиги чемпионов-2019/20, до третьего августа имели возможность внести незначительные изменения в свои списки заявленных футболистов на турнир, дозаявив максимум трех новых игроков.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Ювентус включил в заявку на ЛЧ защитника Мериха Демирала, который восстановился после разрыва крестообразных связок колена.

Кроме того, туринский клуб отзаявил полузащитника Сами Хедиру, получившего повреждение приводящей мышцы правого бедра на одной из тренировок.

Напомним, что Ювентус в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов проведет ответный поединок против Лиона, который состоится седьмого августа. Первая встреча этих команд завершилась минимальной победой "ткачей".