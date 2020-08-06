Ляпорт: У Манчестер Сити есть незавершенные дела в Лиге чемпионов

Защитник уверен в успехе команды в турнире.

Центральный защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт высказал свое мнение об участии команды в Лиге чемпионов.

"У Сити есть незавершенные дела в Лиге чемпионов, мы давно об этом говорим. Это тот трофей, которого нам не хватает".

"В прошлом году мы выиграли четыре трофея в одном сезоне, но не смогли выиграть Лигу чемпионов, так что, если придет наша очередь в этом году, отлично".

"Матчи в прошлом году против Тоттенхэма? Я не знаю, что мы делали не так, потому что последние несколько лет команда оставалась прежней. Голы на выезде были ключевыми. В прошлом году Тоттенхэм забил столько же голов, что и мы, но они выбил нас" - сказал Ляпорт AS.

Ранее сообщалось, что у французского защитника появился конкурент в команде в лице Натана Аке.