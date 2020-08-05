Каземиро: Отсутствие болельщиков в матче против Манчестер Сити может стать преимуществом для нас

Хавбек высказался о грядущем матче.

Полузащитник мадридского Реала Каземиро оценил шансы своей команды на ответный поединок Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Без фанатов это совсем другая игра. Это будет очень хороший матч, сложная для обеих сторон, но мы — Реал Мадрид, и мы знаем, что у нас есть шанс пройти дальше".

"Болельщики Сити будут отсутствовать, и это может стать преимуществом для нас. Но игроки у соперника те же, тренер тот же, и мы все знаем, что уровень сложности будет таким же, потому что перед нами отличная команда", — сказал Каземиро Esporte Interactivo.

Ранее свое мнение сказал менеджер Сити Пеп Гвардиола, заявив, что у Реала хватит сил перевернуть сценарий на свою пользу.