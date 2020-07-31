Гвардиола: У Реала хватит сил изменить ситуацию в свою пользу

Менеджер поделился ожиданиями перед встречей с мадридцами.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение о грядущем ответном поединке Лиги чемпионов против Реала.

"Мы не должны слишком много думать о преимуществе, которое у нас есть. Мы знаем, какое это преимущество. Если есть команда, которая может это перевернуть, так это Реал, и другие великие клубы, как Барселона или Бавария. Они знают этот турнир и знают, как на нем играть".

"Мы не собираемся вносить какие-либо тактические изменения или что-то, что может удивить Реал".

"Единственная цель, которую я ставлю перед собой в ближайшие недели, состоит в том, чтобы игроки вышли на поле, чтобы играть в футбол и бороться.. Все просто. У команды должно быть только это в голове", — сказал Гвардиола DAZN.

Ранее испанский наставник прокомментировал игру в прошедшем сезоне АПЛ полузащитника Кевина де Брюйне.