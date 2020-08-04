Фелиш вернется ко встрече с Лейпцигом

Португалец завершает процесс восстановления после травмы.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш практически восстановился после травмы и должен вернуться в состав к матчу с Лейпцигом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Португальский форвард испытывал проблемы с лодыжкой и не участвовал в подготовке команды. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 20-летний игрок приступил к командным тренировкам и должен полностью восстановиться ко встрече с "быками".

Ранее сообщалось, что матч с Лейпцигом рискует пропустить Томас Партей.

В этом сезоне Фелиш провел 35 поединков в футболке "молотобойцев", отличившись восемью голами и тремя ассистами.

Матч Лейпциг – Атлетико в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне 13 августа.