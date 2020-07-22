Партей под вопросом на матч с Лейпцигом

Полузащитник Атлетико может пропустить игру четвертьфинала Лиги Европы.

Ганский хавбек Томас Партей получил травму в игре против Реал Сосьедада (1:1) в 38-м туре Ла Лиги. Из-за этого он пропустит около трех недель, сообщает AS.

Пока неизвестно, сумеет ли Томас восстановиться после мышечного микронадрыва к матчу против Лейпцига в четвертьфинале Лиги чемпионов, запланированному на 13-е августа. Если "матрасники" пройдут "быков", то Томас сможет сыграть в полуфинале против победителя пары ПСЖ – Аталанта, который запланировали на 18-е августа.

В нынешнем сезоне Партей наиграл 3751 минуту за Атлетико. Это третий показатель в команде после Яна Облака и Сауля Ньигеса.

Ганские СМИ утверждают, что их соотечественник решил продлить контракт с Атлетико. Интерес к футболисту приписывали Арсеналу.