Каждый футболист выйдет на матчи Лиги чемпионов с нашивкой "Спасибо" на форме. Благодарность на выбранном клубом языке будет адресована медицинским сотрудникам за их работу во время пандемии коронавируса, сообщил официальный сайт УЕФА.

When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words — 'Thank You'.



This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/0dislOsL5s