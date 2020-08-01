Иличич вряд ли поможет Аталанте из-за предполагаемых проблем с психикой

01 августа 2020

Йосип Иличич, Getty Images

Словенский нападающий команды Джан Пьеро Гасперини, вероятно, страдает от депрессии.

Нынешний сезон для нападающего Аталанты Йосипа Иличича, скорее всего, уже закончен. Форвард по личным причинам отправился в Словению и не примет участия в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia.

Иличичу сейчас не до футбола — La Repubblica и La Gazzetta dello Sport намекают, что он испытывает психические проблемы, а именно страдает от депрессии.

Ранее Йосип признавался, что у него был страх закончить карьеру летом 2018 года, когда он попал в больницу с таинственной болезнью, которую тогда описывали как аномальную повторяющуюся инфекцию.

Словенский форвард в этом сезоне забил 21 гол и сделал девять ассистов в 34 официальных матчах. Лишь пять из этих игр Йосип провел после возобновления сезона – дело в том, что его беспокоили проблемы с лодыжкой.

Несколько дней назад тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини сокрушался, что Иличич вряд ли сыграет против ПСЖ и настаивал, что словенец фундаментально важен для команды.

У ПСЖ из-за травмы не сыграет один из лидеров команды, нападающий Килиан Мбаппе. У него диагностировали растяжение голеностопа.

Матч Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа, начало – в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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