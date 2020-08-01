Иличич вряд ли поможет Аталанте из-за предполагаемых проблем с психикой

Словенский нападающий команды Джан Пьеро Гасперини, вероятно, страдает от депрессии.

Нынешний сезон для нападающего Аталанты Йосипа Иличича, скорее всего, уже закончен. Форвард по личным причинам отправился в Словению и не примет участия в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia.

Иличичу сейчас не до футбола — La Repubblica и La Gazzetta dello Sport намекают, что он испытывает психические проблемы, а именно страдает от депрессии.

Ранее Йосип признавался, что у него был страх закончить карьеру летом 2018 года, когда он попал в больницу с таинственной болезнью, которую тогда описывали как аномальную повторяющуюся инфекцию.

Словенский форвард в этом сезоне забил 21 гол и сделал девять ассистов в 34 официальных матчах. Лишь пять из этих игр Йосип провел после возобновления сезона – дело в том, что его беспокоили проблемы с лодыжкой.

Несколько дней назад тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини сокрушался, что Иличич вряд ли сыграет против ПСЖ и настаивал, что словенец фундаментально важен для команды.

У ПСЖ из-за травмы не сыграет один из лидеров команды, нападающий Килиан Мбаппе. У него диагностировали растяжение голеностопа.

Матч Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа, начало – в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.