Манчестер Сити сыграет с Реалом в Англии, несмотря на карантин

Ранее были опасения, что игра не состоится, поскольку прибывающие из Испании должны отправляться на самоизоляцию.

Встреча Манчестер Сити – Реал, несмотря на первоначальные опасения, состоится на Этихад Стэдиум согласно расписанию, утверждает The Guardian. Спортивные команды в виде исключения могут не проходить двухнедельный карантин после прибытия в Великобританию из Испании.

После первого матча англичане лидируют благодаря победе 2:1 в Мадриде. Победитель пары сыграет в четвертьфинале с кем-то из пары Лион – Ювентус (французы выиграли домашний поединок 1:0).

Поединок Ман Сити – Реал запланирован на седьмое августа. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.