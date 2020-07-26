Матч Манчестер Сити — Реал может не состояться из-за правил въезда в Великобританию

Коронавирус вновь может помешать проведению Лиги чемпионов.

Проведение ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом, который запланирован на седьмое августа, может не состоятся, сообщает AS со ссылкой на BBC.

По данным источника, правительство Великобритании ввело обязательный 14-дневный карантин всем, кто прибывает на остров из Испании.

Такие меры были приняты из-за того, что на Пиренеях вновь зафиксирована вспышка коронавируса. За последние сутки обнаружено 900 случаев заболевания.

Ранее главный тренер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение о будущем противостоянии против мадридцев.