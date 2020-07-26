Гвардиола: Наша мотивация — доказать, что мы может обыграть Реал

"Горожане" готовятся к матчу Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение о грядущем ответном матче против Реала в Лиге чемпионов, который запланирован на седьмое августа.

"Я хочу увидеть хорошую игру. Это абсолютный финал. Для нас, для Мадрида, это финал. План состоит в том, чтобы избежать ошибок и сыграть в матче так, как мы можем".

"Я думаю, что то, что произошло в прошлом, не заставит нас играть лучше. То, что произошло в прошлом, — это прошлое. Мотивация — выйти на поле, доказать себе, что мы можем сделать хорошую игру и победить Реал. Это единственное, что мы можем сделать", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее СМИ сообщали трансферные планы "горожан" и сумму, которую они намерены потратить в будущее межсезонье.