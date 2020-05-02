Де Брюйне: Два года без Лиги чемпионов — долго, если год, то еще подумаю

Полузащитник Манчестер Сити не исключает свой уход из состава "горожан".

Манчестер Сити получил бан от УЕФА на два года, и клуб отстранен от участия в еврокубковых турнирах. Кевин де Брюйне не исключил свой уход.

"Я в ожидании. Нам сказали, что на 100% уверены, что выиграют апелляцию. Поэтому я жду, чтобы увидеть, произойдет ли это. Я доверяю клубу, как будет сделано заявление, все обдумаю".

Смотрите также: Де Брюйне: все голы бельгийца за Манчестер Сити в Премьер-лиге

"Два года без еврокубков – долго. В случае года я бы еще подумал".

"Планы Гвардиолы? Они не особо повлияли бы на мое будущее. Пеп сказал, что будет в следующем сезоне здесь, несмотря ни на что, а затем его соглашение завершится с клубом".

"Мое будущее не будет зависеть от решение Гвардиолы. Я уже работал с другими тренерами" , — приводит слова Кевина де Брюйне HLN.

Ранее Кевин заявил, что его карьера продлится на два года из-за коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.