Де Брюйне: Два года без Лиги чемпионов — долго, если год, то еще подумаю

02 мая 2020

КЕВИН ДЕ БРЮЙНЕ, GETTY IMAGES

Полузащитник Манчестер Сити не исключает свой уход из состава "горожан".

Манчестер Сити получил бан от УЕФА на два года, и клуб отстранен от участия в еврокубковых турнирах. Кевин де Брюйне не исключил свой уход.

"Я в ожидании. Нам сказали, что на 100% уверены, что выиграют апелляцию. Поэтому я жду, чтобы увидеть, произойдет ли это. Я доверяю клубу, как будет сделано заявление, все обдумаю". 

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"Два года без еврокубков – долго. В случае года я бы еще подумал".

"Планы Гвардиолы? Они не особо повлияли бы на мое будущее. Пеп сказал, что будет в следующем сезоне здесь, несмотря ни на что, а затем его соглашение завершится с клубом".

"Мое будущее не будет зависеть от решение Гвардиолы. Я уже работал с другими тренерами" , — приводит слова Кевина де Брюйне HLN

Ранее Кевин заявил, что его карьера продлится на два года из-за коронавируса. 

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