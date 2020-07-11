Малиновский: С ПСЖ будет тяжело

Полузащитник Аталанты прокомментировал результаты жеребьевки.

Руслан Малиновский дал свой комментарий касательно результатов жеребьевки 1/4 финала.

Напомним, что Аталанте предстоит сыграть против ПСЖ.

"С Пари Сен-Жермен будет тяжело. Не хотелось на этой стадии встречаться с Манчестер Сити, потому мы с ними уже играли на групповом этапе".

"Четвертьфинал будет состоять из одного поединка. Будет сложно, но шансы есть. Мы постараемся пройти как можно дальше в Лиге чемпионов", — сказал Руслан Малиновский в эфире канала Футбол 1.

Матч Аталанта – ПСЖ состоится 12 августа в 22:00 по киевскому времени.