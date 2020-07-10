Сетьен: Нет смысла забегать наперед, сначала надо пройти Наполи

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Кике Сетьен считает, что прежде чем оценивать потенциальных соперников в четвертьфинале и полуфинале, надо сначала пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я особо не следил за жеребьевкой, поскольку считаю, что пока нам надо концентрироваться на ответном матче 1/8 финала, – цитирует тренера Барселоны официальный сайт УЕФА. – Вот когда пройдем Наполи, тогда и будем изучать следующих соперников".

"Для нас большой плюс, что ответный матч мы сыграем дома, хоть и без зрителей. Если бы был выбран другой вариант доигровки, это было бы несправедливо".

Первый матч в Неаполе Наполи и Барселона сыграли вничью — 1:1. Ответный состоится в Барселоне 8 августа.

Согласно результатам жеребьевки, победитель пары Барселона — Наполи встретится с парой Челси — Бавария. В полуфинале будет шанс встретиться с кем-то из четверки Реал, Манчестер Сити, Ювентус, Лион.