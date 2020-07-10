Сетьен: Нет смысла забегать наперед, сначала надо пройти Наполи

10 июля 2020

Кике Сетьен, Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Кике Сетьен считает, что прежде чем оценивать потенциальных соперников в четвертьфинале и полуфинале, надо сначала пройти 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я особо не следил за жеребьевкой, поскольку считаю, что пока нам надо концентрироваться на ответном матче 1/8 финала, – цитирует тренера Барселоны официальный сайт УЕФА. – Вот когда пройдем Наполи, тогда и будем изучать следующих соперников".

"Для нас большой плюс, что ответный матч мы сыграем дома, хоть и без зрителей. Если бы был выбран другой вариант доигровки, это было бы несправедливо".

Первый матч в Неаполе Наполи и Барселона сыграли вничью — 1:1. Ответный состоится в Барселоне 8 августа.

Согласно результатам жеребьевки, победитель пары Барселона — Наполи встретится с парой Челси — Бавария. В полуфинале будет шанс встретиться с кем-то из четверки Реал, Манчестер Сити, Ювентус, Лион.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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