Симеоне: В четвертьфинале Лиги чемпионов нет слабых соперников, шансы у всех равны

Тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Диего Симеоне считает, что шансы его команды в борьбе с РБ Лейпциг — 50 на 50.

"В четвертьфинале Лиги чемпионов приходится играть только против очень сильных команд, – цитирует тренера Атлетико официальный сайт УЕФА. – В нашем случае мы будем иметь дело с представителем Германии, который весь сезон находился среди топ-команд Бундеслиги".

"Лейпциг демонстрирует яркую атакующую игру, использует всю ширину поля, его игроки очень быстры. Думаю, у нас равные шансы пройти в полуфинал — 50 на 50".

Согласно результатам жеребьевки, победитель пары Атлетико — Лейпциг встретится с победителем пары Аталанта — ПСЖ.