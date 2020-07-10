Агуэро не сыграет против Реала

10 июля 2020

Серхио Агуэро, Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро не успеет восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что не рассчитывает на Серхио Агуэро в матче Лиги чемпионов против Реала — сообщает Manchester Evening News.

В конце июня Агуэро перенес операцию на колене и только приступил к процессу восстановления.

Гвардиола сообщил, что сроки полного восстановления форварда неизвестны, но он постоянно консультируется по этому поводу с врачом команды.

В нынешнем сезоне аргентинец в 32- матчах за Манчестер Сити забил 23 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Первый матч 1/8 финала в Мадриде завершился победой "горожан" – 2:1. Ответный поединок запланирован на 7 августа.

Согласно результатам состоявшейся жеребьевки, победитель пары Манчестер Сити — Реал встретится в четвертьфинале с победителем пары Ювентус — Лион. 

Источник: The Manchester Evening News

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