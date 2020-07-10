Агуэро не сыграет против Реала

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что не рассчитывает на Серхио Агуэро в матче Лиги чемпионов против Реала — сообщает Manchester Evening News.
В конце июня Агуэро перенес операцию на колене и только приступил к процессу восстановления.
Гвардиола сообщил, что сроки полного восстановления форварда неизвестны, но он постоянно консультируется по этому поводу с врачом команды.
В нынешнем сезоне аргентинец в 32- матчах за Манчестер Сити забил 23 мяча и сделал 4 результативные передачи.
Первый матч 1/8 финала в Мадриде завершился победой "горожан" – 2:1. Ответный поединок запланирован на 7 августа.
Согласно результатам состоявшейся жеребьевки, победитель пары Манчестер Сити — Реал встретится в четвертьфинале с победителем пары Ювентус — Лион.