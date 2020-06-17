УЕФА объявил форматы доигровок Лиги чемпионов и Лиги Европы

Футбольные власти приняли решение относительно текущих еврокубковых соревнований.

УЕФА утвердил формат окончания текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

Европейский футбольный союз провел видеоконференцию, на которой принял решение относительно двух главных еврокубковых турниров.

Мини-турнир Лиги чемпионов из восьми команд пройдет, как и предполагалось ранее, в Лиссабоне. Стадии четвертьфиналов и полуфиналов и финал будут состоять из одного матча и пройдут в столице Португалии с 12 по 23 августа.

Место проведения оставшихся матчей стадии 1/8 финала будет определено 10 июля на очередном собрании УЕФА. Поединки, которые запланированы на 7-8 августа, при необходимости могут состояться также в Португалии, где их готовы принять Порту и Гимарайнш.

Что касается Лиги Европы, то она будет доиграна в схожем формате "финала восьми". Поединки четвертьфиналов и полуфиналов пройдут в четырех немецких городах – Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Местом проведения финала станет Кельн. Все матчи будут сыграны в период с 10 по 21 августа.

Ранее сообщалось, что УЕФА проведет жеребьевку "финала восьми" Лиги чемпионов 10 июля.