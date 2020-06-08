Президент Атлетико: Не удивляйтесь, если мы выиграем Лигу чемпионов без зрителей

У Атлетико большие амбиции на текущий евросезон, о чем рассказал президент клуба.
"Мы – особенная команда, не удивляйтесь, если мы выиграем Лигу чемпионов без зрителей на стадионе".
"Год непростой, но он может стать нашим. В чемпионате Испании положение непростое, но в Лиге чемпионов все хорошо".
"Уверен, Атлетико может попасть в финал турнира. Нас отделяют несколько игр. Диего Симеоне спокоен и знает, что делает", — приводит слова Энрике Сересо AS.
Ранее сообщалось, что УЕФА намерен доиграть Лигу чемпионов в Лиссабоне.