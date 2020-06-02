Остаток сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть проведен в Лиссабоне

В УЕФА рассматривают возможность проведения "финалов восьми" в португальской столице.

Европейский футбольный союз продолжает разрабатывать различные варианты доигровки текущего евросезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, помимо возможного проведения финала Лиги чемпионов в Лиссабоне, в португальской столице и вовсе может состояться доигровка четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Связанно это с возможным отказом Стамбула проводить решающий поединок, где изначально был запланирован финал ЛЧ, из-за экономических проблем.

В УЕФА всерьез раздумывают над проведением "финала восьми" в одной стране, дабы уменьшить количество перелетов. Сообщается, что матчи 1/4, 1/2 и финалов будут проходить по одноматчевой системе. В португальской столице поединки готовы принять сразу два стадиона — Да Луж и Жозе Альваладе.

Однако, источник не сообщает о том, где и как будут доигрываться оставшиеся не сыгранные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, участниками 1/4 финала Лиги чемпионов уже являются Атлетико Мадрид, Пари Сен-Жермен, Аталанта, РБ Лейпциг. Не сыгранными являются ответные матчи Ювентус — Лион (первый матч — 0:1), Ман Сити — Реал (2:1), Барселона — Наполи (1:1), Бавария — Челси (3:0).

В Лиге Европы на стадии 1/8 финала было сыграно лишь шесть первых поединков: Вольфсбург — Шахтер (1:2), Олимпиакос — Вулверхэмптон (1:1), Рейнджерс — Байер (1:3), Айнтрахт Ф — Базель (0:3), Башакшехир — Копенгаген (1:0), ЛАСК Линц — МЮ (0:5). Также на текущей стадии есть две пары, которым предстоит сыграть оба матча: Севилья — Рома, Интер — Хетафе.