Шевченко: Никогда не забуду те 12 секунд, когда шел с центра поля, дабы пробить решающий пенальти Буффону

Нынешний наставник сборной Украины вспомнил о главном событии в своей игровой карьере.

Ровно 17 лет назад Андрей Шевченко стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов. Экс-игрок Милана пробивал решающий пенальти в серии, реализовав который, принес "россонери" шестой титул сильнейшего клуба Европы.

Спустя много лет Шевченко вспомнил о своей единственной победе в Лиге чемпионов.

"Ночь финала Лиги чемпионов против Ювентуса – мое самое прекрасное воспоминание о карьере. Это был мой первый финал и самый важный матч в жизни. Я никогда не забуду те 12 секунд, когда шел с центра поля, дабы пробить решающий пенальти Буффону".

"За эти 12 секунд перед глазами мелькнула вся жизнь: с того момента, как ты видел сон о подобном в детстве, и до тех пор, когда он сбывается. Подходя к точке я уже знал, как буду бить пенальти, и я рад, что не изменил своего решения в последнюю секунду", — цитирует украинца Calcio e Finanza со ссылкой на DAZN.