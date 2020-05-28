Ровно 17 лет назад Шевченко стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов

Андрей Шевченко всего лишь однажды выигрывал Лигу чемпионов, несмотря на еще два участия в финале этого турнира. Спустя четыре года после переезда из Динамо на Сан-Сиро, форвард стал первым украинцем, кто сыграл в финале самого престижного европейского клубного турнира.
Победив в полуфинале Лиги чемпионов своего принципиального соперника Интер, Милан готовился ко встрече на манчестерском Олд Траффорд с Ювентусом. Шевченко, или как его тогда уже прозвали местные тиффози "Дьявол из Востока", был одной из главных звезд предстоящего матча.
Командам не удалось распечатать ворота друг друга ни в основное, ни в компенсированное время, а потому поединок плавно перетек в серию пенальти.
В серии послематчевых пенальти высокое мастерство продемонстрировали вратари обеих команд — миланец Дида отразил удары Трезеге , Салаеты и Монтеро , а его туринский визави Джанлуиджи Буффон не дал себя переиграть Зеедорфу и Каладзе. Решающий 11-метровый реализовал Андрей Шевченко, который принес Милану шестой титул сильнейшего клуба Европы и стал первым украинцем, кому покорилось данное достижение.
В следующем году украинец выиграл Золотой мяч. В 2013-м вторым и пока последним украинцем, кто выиграл Лигу чемпионов стал Анатолий Тимощук в составе мюнхенской Баварии.