Ровно 17 лет назад Шевченко стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов

28 мая 2003 года на Олд Траффорд состоялось итальянское дерби в финале Лиги чемпионов.

Андрей Шевченко всего лишь однажды выигрывал Лигу чемпионов, несмотря на еще два участия в финале этого турнира. Спустя четыре года после переезда из Динамо на Сан-Сиро, форвард стал первым украинцем, кто сыграл в финале самого престижного европейского клубного турнира.

Победив в полуфинале Лиги чемпионов своего принципиального соперника Интер, Милан готовился ко встрече на манчестерском Олд Траффорд с Ювентусом. Шевченко, или как его тогда уже прозвали местные тиффози "Дьявол из Востока", был одной из главных звезд предстоящего матча.

Командам не удалось распечатать ворота друг друга ни в основное, ни в компенсированное время, а потому поединок плавно перетек в серию пенальти.

В серии послематчевых пенальти высокое мастерство продемонстрировали вратари обеих команд — миланец Дида отразил удары Трезеге , Салаеты и Монтеро , а его туринский визави Джанлуиджи Буффон не дал себя переиграть Зеедорфу и Каладзе. Решающий 11-метровый реализовал Андрей Шевченко, который принес Милану шестой титул сильнейшего клуба Европы и стал первым украинцем, кому покорилось данное достижение.

📅 В этот день в 2003-м:



🔴⚫️ @jksheva7 забивает решающий пенальти в финале #ЛигаЧемпионов, и "Милан" 6-й раз становится победителем турнира 🏆🎉 pic.twitter.com/zn173Y5Xyi — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 28, 2020

В следующем году украинец выиграл Золотой мяч. В 2013-м вторым и пока последним украинцем, кто выиграл Лигу чемпионов стал Анатолий Тимощук в составе мюнхенской Баварии.