Стамбульское чудо или кошмар Шевченко: матчу Милан — Ливерпуль 15 лет

Ровно 15 лет назад состоялся легендарный поединок — финал Лиги чемпионов.

Стамбул принимал заключительный матч сезона-2004/05 в Лиге чемпионов, где 25 мая 2005 года между собой встречались Ливерпуль и Милан. Этот поединок считается лучшим финалом в истории турнира.

"Россонери" доминировали на поле – к перерыву счет был 3:0 и, казалось, что шансов у "красных" уже нет. Однако все резко изменилось после перерыва: Ливерпуль за шесть минут отыграл три гола и перевел игру в дополнительное время.

Читайте также: Стамбульское чудо

Дело дошло до серии пенальти, где сплоховали Андрей Шевченко, Андреа Пирло и Сержиньо. Как признался украинец, он до сих пор не может смотреть на видео сейвы Ежи Дудека. Помимо одиннадцатиметрового, Шевченко также не реализовал выход один на один с голкипером в овертаймах.

Отметим, что, по слухам, Андрей Шевченко может возглавить Милан, однако сейчас 43-летний специалист сосредоточен исключительно на сборной Украины.