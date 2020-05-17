Президент УЕФА: Еврокубки доиграем в августе, даты определит исполком 27 мая

Александер Чеферин сообщил о планах Европейского футбольного союза по возобновлению турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон 2019/20 до конца августа — подтвердил президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин.

"Наше желание завершить еврокубковый сезон в августе неизменно, – цитирует Чеферина The Telegraph. – Однако конкретные даты будут утверждены исполкомом УЕФА 27 мая".

Также президент УЕФА еще раз прокомментировал свой взгляд на ситуацию, при которой некоторые страны не доигрывают чемпионаты.

"Я думаю, что подавляющее большинство ассоциаций завершит национальные турниры. Если же нет — это их выбор, но они должны отдавать себе отчет, что это может сказаться на их представительстве в европейских клубных турнирах".

Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить или отменить квалификационные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21