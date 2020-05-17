Президент УЕФА: Еврокубки доиграем в августе, даты определит исполком 27 мая

17 мая 2020

Александер Чеферин, Getty Images

Александер Чеферин сообщил о планах Европейского футбольного союза по возобновлению турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон 2019/20 до конца августа — подтвердил президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин.

"Наше желание завершить еврокубковый сезон в августе неизменно, – цитирует Чеферина The Telegraph. – Однако конкретные даты будут утверждены исполкомом УЕФА 27 мая". 

Также президент УЕФА еще раз прокомментировал свой взгляд на ситуацию, при которой некоторые страны не доигрывают чемпионаты.

"Я думаю, что подавляющее большинство ассоциаций завершит национальные турниры. Если же нет — это их выбор, но они должны отдавать себе отчет, что это может сказаться на их представительстве в европейских клубных турнирах".

Ранее сообщалось, что УЕФА может сократить или отменить квалификационные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21

Источник: The Telegraph

Сюжет
статьи по теме:
Футболисты Виллема II, Фото: willem-ii.nl 30 апреля 2020 УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках
The Times 11 мая 2020 УЕФА может сократить или отменить отборочные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне
Евро-2020, Getty Images 05 мая 2020 УЕФА начал процесс возврата денег за билеты на матчи Евро-2020
Артем Беседин, фот Динамо 12 мая 2020 УЕФА объявил окончательное решение касательно дисквалификации Беседина
Бейнс и Линделеф, getty images 28 апреля 2020 УЕФА установил дедлайн для ассоциаций: все должны предоставить планы до 25 мая
АНДРЕЙ ПАВЕЛКО, УАФ 12 мая 2020 ФИФА и УЕФА проводят расследование относительно деятельности Павелко — Associated Press
 
 Rambler's Top100