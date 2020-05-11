УЕФА может сократить или отменить отборочные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне

Формат еврокубков рискует подвергнуться изменениям.

УЕФА рассматривает вариант с сокращением отборочных поединков Лиги чемпионов и Лиги Европы на будущий сезон, сообщает The Times.

По данным источника, европейский руководящий орган может и вовсе отменить все поединки до группового этапа, так как все еще неизвестны точные даты завершения чемпионатов и еврокубков текущего сезона.

Отмечается, что изначально старт Лиги чемпионов сезона-2020/21 запланирован на 20 октября, но в УЕФА сомневаются, что эта дата не подвергнется изменениям.

Ранее сообщалось, что изменения в футбольную жизнь планирует сделать ФИФА, одобрив решение разрешать тренерам делать пять замен по ходу поединка до конца сезона.