Робертсон: Да, я немного потрепал волосы Месси и сейчас жалею об этом

Шотландец признался, что свои действия считает неуважительными, о чем глубоко сожалеет.

Фулбек Ливерпуля Эндрю Робертсон в подкасте с Питером Краучем вспомнил встречу своей команды с Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов, а также поделился своим мнением относительно Лионеля Месси.

"На Камп Ноу мне казалось, что я с ним справлюсь, но в итоге мы проиграли 0:3. Месси тогда сделал дубль. Когда ты играешь против лучших, есть желание выкладываться на полную. Месси — лучший игрок в истории. Играть против него было очень тяжело. То, что он делает своими ногами, откровенно пугает. Порой приходится предугадывать его действия, чтобы обороняться", — приводит слова Робертсона Daily Mail.

Также Робертсон прокомментировал эпизод, когда он толкнул Месси в голову во время матча на Энфилде.

"Вместе с Фабиньо я бежал за Месси и мы трое оказались на газоне, после подката Фаба. Да, я немного потрепал волосы Лионеля. Это было неуважительно по отношению к лучшему футболисту в истории. Я жалею об этом", — завершил шотландец.

Напомним, вчера состоялась первая годовщина невероятного камбека Ливерпуля на Эфнилде против Барселоны.

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