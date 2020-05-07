Год назад Ливерпуль совершил невероятный камбэк в матче с Барселоной

Победа на Энфилд вывела команду Клоппа в финал Лиги чемпионов.

Ровно год назад, 7 мая 2019 года, Ливерпуль на Энфилд Роуд принимал Барселону. Шансы "красных" были, мягко говоря, невысокими – пусть и при неплохой игре, они уступили каталонцам на выезде 0:3. Команда Юргена Клоппа нужно было добыть победу хотя бы 3:0, чтобы перевести игру в экстра-таймы, а один-единственный мяч Барселоны означал бы, что мерсисайдцы должны побеждать с разницей в четыре мяча.

Хозяева начали обнадеживающее: уже на седьмой минуте Садио Мане перехватил мяч и вывел на ударную позицию Джордана Хендерсона. Марк-Андре Тер Штеген с ударом англичанина справился, но Дивок Ориги добил мяч в сетку – 1:0.

На второй тайм команды вышли с этим же счетом, который более, чем устраивал Барселону. При этом Юрген Клопп в перерыве снял с игры Эндрю Робертсона, выпустив вместо него в центр поля Жоржиньо Вейналдума. Это сыграло ключевую роль, ведь на 54-й и 56-й минуте голландец дважды поразил ворота Барселоны, сравняв счет по сумме двух матчей.

А в концовке матча произошел эпизод, который не забудут еще очень долго. Трент Александер-Арнольд не стал ожидать, пока все выстроятся в штрафной для подачи с углового, а быстро отдал пас на Дивока Ориги, и тот вколотил четвертый мяч в ворота Барселоны!

В финале Ливерпуль обыграл Тоттенхэм 2:0 и в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.