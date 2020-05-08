Ровно год назад Тоттенхэм совершил исторический камбэк против Аякса и вышел в финал Лиги чемпионов

8 мая 2019 года в Амстердаме состоялся ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов между Аяксом и Тоттенхэмом.

В предыдущем сезоне Тоттенхэм Хотспур добился исторического достижения. Команда впервые оказалась в финале Лиги чемпионов. Однако к огромному несчастью "шпор" там их ждал провал, ведь их соперником был непревзойденный Ливерпуль Юргена Клоппа.

Тоттенхэм стал той самой командой, которая сумела остановить дерзких парней из Аякса. Казалось, амстердамский коллектив может остановить лишь сам дьявол, ведь перед этим подопечные Эрика тен Хага вперед ногами сумели вынести мадридский Реал и туринский Ювентус. Первый полуфинальный матч Тоттенхэма и Аякса в Лондоне завершился победой амстердамцев со счетом 1:0.

Еще перед началом ответной встречи шансы "шпор" были достаточно невелики, на фоне результата первого матча и дерзкой манеры игры самого Аякса. Задачу усложняло то, что Маурисио Почеттино не мог рассчитывать на травмированного лидера команды Харри Кейна, а также не менее важных Харри Уинкса и Дэвинсона Санчеса.

Матч на Йохан Кройф Арене начался, как казалось, с очередного гвоздя в гроб Тоттенхэма. На 5-й минуте Матейс де Лигт открыл счет после успешного завершения углового удара хозяев. На 35-й минуте Хаким Зийех после шикарно проведенной комбинационной атаки Аякса сделал счет 2:0. Еще в первом тайме амстердамцы могли окончательно закрывать все вопросы о победители, но их транжирство сыграло впоследствии с ними злую шутку.

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Для выхода в финал Тоттенхэму нужно было забивать трижды, но в них не верили, наверное, уже даже собственные болельщики. Но Маурисио Почеттино сумел найти нужные слова в перерыве и был вознагражден за решение выставить Лукаса Моуру в старте. За первые 15 минут второго тайма Тоттенхэм перевернул все с ног на голову — Моура оформил дубль и "шпорам" оставалось забить лишь один гол.

В последние полчаса игры в чаше Йохан Кройф Арены творился настоящий триллер. Аякс и Тоттенхэм обменивались атаками, которые не могли довести до логического завершения. Кульминацией матча стала 96-я(!!!) минута, когда Лукас Моура забил третий гол в ворота Андре Онана и заставил всех игроков, тренеров и поклонников Аякса мучиться в слезах от упущенного выхода в финал. А то что творилось в сердцах "шпор" — можно только представить.

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