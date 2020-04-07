Форлан: Атлетико может выиграть Лигу чемпионов

Уругвайский экс-нападающий, а ныне тренер верит в свою бывшую команду.

Экс-нападающий Атлетико Диего Форлан уверен, что "матрасникам" по силам впервые в истории триумфовать в Лиге чемпионов. Перед приостановкой турнира команда на стадии 1/8 финала выбила Ливерпуль (1:0, 3:2).

"Я скажу, что у Атлетико есть шанс выиграть Лигу чемпионов, и это не только потому, что они выбили Ливерпуль", — заявил Форлан Marca.

"Они прошли в четвертьфинал, поборов очень сильного соперника. Как по мне, у Атлетико всегда есть шансы, учитывая, какая у них команда".

Также в четвертьфинал турнира успели пробиться Аталанта, РБ Лейпциг и ПСЖ. Остальные четвертьфиналисты определятся в противостояниях Манчестер Сити – Реал (счет первого матча – 2:1 в пользу англичан), Ювентус – Лион (0:1), Барселона – Наполи (1:1) и Бавария – Челси (3:0).

Четких дэдлайнов по завершению Лиги чемпионов пока что нет, хотя президент УЕФА Александер Чеферин и высказывал мнение, что это нужно сделать до третьего августа.