Чеферин: К 3 августа Лига чемпионов и Лига Европы должны быть завершены

Президент УЕФА Александр Чеферин — о вариантах завершения сезона в еврокубках.

По-прежнему нет конкретики в вопросах завершения сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"К 3 августа Лига чемпионов и Лига Европы должны быть завершены. Мы должны быть гибкими в текущей ситуации. Мы могли бы проводить игры и вовсе в те дни, что и чемпионаты, даже в одно время".

"У нас есть разные варианты, как снова проводить матчи ЛЧ и ЛЕ: в мае, июне, июле. Не исключен вариант, что оставшиеся матчи вообще не будут сыграны".

"Если ситуация в странах не будет позволять, то мы ничего не сможем поделать. Доигрывать к сентябрю или октябрю будет уже поздно", — приводит слова Чеферина AS.

Ранее Чеферин заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.