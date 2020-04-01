Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей — The Independent

Решающие игры еврокубков, скорее всего, состоятся без зрителей.

УЕФА планирует провести финальные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы за закрытыми дверями, сообщает The Independent.

В среду, 1 апреля, организация проведет еще одну видеоконференцию для обсуждения вопроса трансферов и контрактов игроков. УЕФА создал две рабочие группы для поиска решений в сферах логистики и финансов.

Также источник утверждает, все ассоциации согласны с мнением англичан, что сезон должен быть доигран, когда бы это ни было.

Напомним, что ранее УЕФА планировал завершить европейские чемпионаты в августе.