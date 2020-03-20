Ляпорт: Будет очень неприятно, если мы не сможем играть в Лиге чемпионов

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт — о том, что "горожане" останутся на два сезона без Лиги чемпионов.

Скорее всего, подопечные Пепа Гвардиолы не смогут участвовать в двух ближайших сезонах в главном еврокубковом турнире.

"Мы ждем окончательного решения, посмотрим, что будет в следующем сезоне. Очевидно, будет очень неприятно, если мы не сможем играть в Лиге чемпионов".

"Тем не менее, я счастлив в Манчестер Сити, в этой команде я наслаждаюсь футболом, а клуб проделывает отличную работу. Мы выиграли за два года восемь трофеев".

"Нужно быть готовыми, когда мы вернемся в нормальное русло, к тренировочному процессу после паузы", — приводит слова Ляпорта The Times.

Ранее сообщалось, что надежды Ман Сити выиграть апелляцию в Лозанне может разрушить коронавирус.