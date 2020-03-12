Хуммельс: ПСЖ был чуть лучше нас

Защитник дортмундской Боруссии прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд после победы 2:1 в домашнем матче, уступила на выезде ПСЖ 0:2 и вылетела из Лиги чемпионов.

"Сложно сказать, что именно пошло не так. Обе команды создали мало моментов. Первый гол после углового пропускать было вообще нельзя ни в коем случае. Да и во втором случае удача была не на нашей стороне. Мы много атаковали, но в итоге их воротам по-настоящему и не угрожали. Было всего три-четыре полумомента. У ПСЖ было не намного больше. Но больше им и не требовалось", — цитирует Матса Хуммельса официальный сайт УЕФА.

"Играли-то мы не так плохо. Да, где-то слишком рано теряли мяч, но главное, что нам не хватило финального касания, заключительной передачи. ПСЖ победил заслуженно. Они были чуть лучше нас".

Теперь Боруссии предстоит сосредоточиться на Бундеслиге, где команда занимает вторую строчку после 25 туров, отставая от Баварии на четыре очка. Следующий матч "шмели" должны провести с Шальке 14 марта.