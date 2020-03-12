Керер: Для ПСЖ это еще далеко не конец, это только начало

Защитник парижан верит, что команда способна далеко дойти в Лиге чемпионов.

Центральный защитник Пари Сен-Жермен Тило Керер очень рад, что команда смогла победить дортмундскую Боруссию (2:0) и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Увлекательная игра, с самого начала и до самого конца. Мы добыли требуемый результат, и это очень радостно. Жители Парижа, болельщики, сотрудники клуба — все ждали этого успеха в Лиге чемпионов долгое время. Для нас это еще далеко не конец, это только начало", — цитирует Керера официальный сайт УЕФА.

До этого ПСЖ с 2016 года не мог пройти стадию 1/8 финала: в 2019 году команда вылетела от Манчестер Юнайтед (2:0, 1:3), в 2018 – от Реала (1:3, 1:2), в 2017 – от Барселоны (4:0, 1:6).

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