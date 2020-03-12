Холанд: Боруссии Д действительно не хватало болельщиков

Норвежский нападающий прокомментировал вылет от ПСЖ из Лиги чемпионов.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд согласен с тем, что его команда сыграла не очень хорошо в матче против ПСЖ (0:2), что привело к вылету из Лиги чемпионов. Матч проходил без зрителей в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Мы знали, что придется сложно, но сыграли все равно отнюдь не лучшим образом. Нам действительно не хватало наших болельщиков. Хотя это не может послужить оправданием нашей игре", — цитирует Холанда официальный сайт УЕФА.

ПСЖ крайне внимательно сыграл против норвежца – за весь матч тот лишь 20 раз коснулся мяча и не нанес ни одного удара в створ ворот.

Также в четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли Атлетико, Аталанта и РБ Лейпциг.