Футболисты ПСЖ поприветствовали фанатов, огненно поддерживавших их за пределами стадиона

ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии сумел отыграть выездные 1:2 – 2:0, и дальше прошел именно французский клуб.
Во Франции запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек, поэтому матч проходил при пустых трибунах. Однако болельщики ПСЖ не стали соблюдать карантин, собравшись за пределами поля, чтобы поддерживать команду.
Вот так футболисты ПСЖ добирались на игру:
Болельщики заполнили половину улицы, на которой расположен Парк де Пренс.
Все это транслировалось на экранах стадиона:
Не обошлось и без пиротехники:
А после матча футболисты вышли, чтобы поприветствовать болельщиков:
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