Футболисты ПСЖ поприветствовали фанатов, огненно поддерживавших их за пределами стадиона

УЕФА не разрешил зрителям смотреть игру с трибун — они собрались многотысячной армией снаружи арены.

ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии сумел отыграть выездные 1:2 – 2:0, и дальше прошел именно французский клуб.

Во Франции запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек, поэтому матч проходил при пустых трибунах. Однако болельщики ПСЖ не стали соблюдать карантин, собравшись за пределами поля, чтобы поддерживать команду.

Вот так футболисты ПСЖ добирались на игру:

🔥 🚌 🔥



Le passage du bus des joueurs du @PSG_inside à travers le cortège organisé par le @Co_Ultras_Paris #PSGBVB pic.twitter.com/T2seYWbsN9 — INFOSPORT+ (@infosportplus) March 11, 2020

Болельщики заполнили половину улицы, на которой расположен Парк де Пренс.

Все это транслировалось на экранах стадиона:

Les supporters sont un peu là #PSGBVB pic.twitter.com/eum1oNQWWZ — Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 11, 2020

Не обошлось и без пиротехники:

А после матча футболисты вышли, чтобы поприветствовать болельщиков:

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.