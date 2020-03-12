Хендерсон: Облак провел замечательный матч

Капитан Ливерпуля похвалил голкипера Атлетико после вылета из Лиги чемпионов.

Ливерпуль в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико нанес 35 ударов по воротам. Голкипер "матрасников" Ян Облак сделал 11 сэйвов, испанская команда победила 3:2 и прошла дальше.

"Ян Облак провел замечательный матч. Ливерпуль создал много моментов, но не смогли забить. Нам не удалось забить третий мяч и убить интригу. Но сегодня мы отдали на поле все силы", — цитирует Джордана Хендерсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

"Я считаю, что в целом мы хорошо сыграли. Мы действовали интенсивно, как и планировали перед матчем. Мы все отдали в этом матче и поэтому разочарованы, особенно пропущенными голами. Мы довольны тем, как мы сыграли в сегодняшнем матче, но пропущенные голы очень расстроили".

"Мы уже не раз бывали в похожих ситуациях и знаем, как важно сохранять концентрацию до самого конца. Потеря концентрации может дорого стоить. Обычно мы не пропускаем такие голы. Сейчас мы разочарованы, но обязательно извлечем из этого поражения ценный опыт".

Теперь Ливерпуль переключится на Премьер-лигу, которую команда может выиграть впервые в истории. "Красным" осталось две победы, чтобы гарантировать себе чемпионство.

Ближайший матч у Ливерпуля запланирован с Эвертоном на 16-е марта.