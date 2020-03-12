Милнер: Надо было забивать на один-два мяча больше

Полузащитник Ливерпуля прокомментировал поражение от Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3).

Ливерпуль доминировал в матче с Атлетико, но выиграл только 1:0 в основное время. В экстра-тайме "красные" забили еще раз, но затем пропустили трижды (2:3) и вылетели из Лиги чемпионов.

"Я считаю, что мы здорово играли с самого начала. Мы создали много моментов против очень неудобной команды. Учитывая то количество моментов, что мы создали, нам надо было забивать на один-два мяча больше", — цитирует полузащитника Ливерпуля Джеймса Милнера официальный сайт УЕФА.

"Мы очень расстроены, но нам надо собраться и закончить сезон сильно. Мы хотели пройти дальше, и болельщики были на высоте, но мы напропускали. Теперь хотим выиграть как можно больше матчей с этого момента и до конца сезона".

Ливерпулю нужно выиграть еще два матча в Премьер-лиге, чтобы гарантировать себе чемпионство. Вероятно, что делать это "красные" будут без зрителей – The Times утверждает, что сегодня будет принято решение о закрытии трибун в английском футболе из-за коронавируса.