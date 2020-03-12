Ди Мария пропустит первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Аргентинец "перенасытился" желтыми карточками.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской Боруссией (2:0) Анхель Ди Мария заработал горчичник со скамейки запасных за споры с судьей.

Для хавбека это стало третьей желтой карточкой в текущем сезоне.

Таким образом, Ди Мария пропустит первый матч 1/4 финала турнира.

На данный момент известно о четырех из восьми участников четвертьфинала: Аталанта, РБ Лейпциг, ПСЖ и Атлетико. Жеребьевка состоится 20 марта, в пятницу.