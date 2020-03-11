Анхелиньо: Было бы здорово сыграть в следующем раунде с Ман Сити

Испанец прокомментировал победу над "шпорами".

Защитник Лейпцига Анхелиньо поделился своим мнением об успехе команды в противостоянии с Тоттенхэмом.

"Быки" победили в домашней встрече со счетом 3:0 и пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Восхитительный вечер. Я сейчас на седьмом небе. Мы хорошо настроились и сразу же взялись за дело. Мы очень рады. Было непросто – нам пришлось много работать. Вы видели по игре, каков был план. Мы доминировали, но для этого пришлось сильно постараться.

Наша команда всегда усердно работает. Хочу поблагодарить болельщиков. Болельщики и наша команда – одно целое. Было бы здорово сыграть в следующем раунде с Манчестер Сити. Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа – залог нашего успеха", – рассказал Анхелиньо в интервью официальному сайту УЕФА.

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