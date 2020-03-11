Ливерпуль — Атлетико. Накануне

Football.ua анонсирует ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между мерсисайдцами и мадридцами.

После серии неудачных матчей, накануне чемпионства в Англии, Ливерпуль сделает все возможное, чтобы отыграться на родном Энфилде за поражение в Мадриде и выйти в следующий раунд. Атлетико, обыграв, "красных" на своем стадионе (1:0) три недели назад — получили глоток свежего воздуха, на фоне достаточно нестабильной игры команды.

Ливерпуль — Атлетико Мадрид

Среда, 11 марта, 22:00. Энфилд, Ливерпуль. Счет первого матча — 0:1.

Главный арбитр — Данни Маккели (NED). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Задача каждой из команд здесь предельно ясна. С момента первого матча в Мадриде Ливерпуль провел четыре в Англии. И мало что полезного Ливерпуль оттуда взял. Он, скорее сделал некую перезагрузку. Некоторые ключевые футболисты попали под ротацию, с возможностью "выдохнуть" во время насыщенного графика и залечить повреждения. В этот период они успели впервые в сезоне АПЛ потерпеть поражение, распрощавшись с "рекордом Арсенала", а также бесславно вылететь из Кубка Англии от Челси (0:2). Также невозможен будет уже и Требл, чего у Ливерпуля в истории никогда не было. Но сделать Золотой дубль с такой командой — Юрген Клопп попытается наверняка.

Атлетико в этом сезоне переживает перестройку. При чем достаточно нелегкую. И пока у Симеоне с нынешнем подбором исполнителей не все гладко получается. После победы в Мадриде "матрасники" провели три встречи в Ла Лиге, проведя достаточно посредственные и измученные матчи, но захватив в копилку пять очков против Вильярреала (3:1), Эспаньола (1:1) и Севильи (2:2), что уже неплохо. На протяжении многих лет место в первой тройке Ла Лиги у "рохибланкос" было схвачено, а сейчас же есть определенные вопросы относительно попадания в зону Лиги чемпионов. И хоть отрыв от четвертого Сосьедада всего лишь одно очко, конкуренты у Атлетико нелегкие.

Такая же ситуация и в Лиге чемпионов у мадридцев. Команда сумела выгрызть для себя победу на Ванда Метрополитано, и сейчас она должна сделать то, что умеет лучше всего. А именно перекрыть пространство Ливерпулю на последней трети поля у собственных ворот. Ливерпулю же это пространство нужно будет разрывать за счет своей ширины и скоростных розыгрышей как через фланги, так и через центр поля. Все необходимое у Юргена Клоппа имеется на этот счет, но в последних матчах скаузерам не хватало предельной концентрации и стабильности в действиях.

Приятной новостью является, что Хендерсон и Робертсон все же помогут команде в ответном матче на Энфилде. Но огромной проблемой является вратарская позиция. Адриан, к его сожалению, показал, что он является вратарем даже не уровня на роль резервного в Ливерпуле. И потеря Алиссона, который феерит последних полтора года, накануне ответной игры — очень опасна. У Атлетико отсутствует качественная позиционная атака напрочь. Но даже в таком контексте Симеоне находит возможности вскрывать оборону противника.

"Рохибланкос" будет достаточно лишь один раз провести свой удар и они могут закончить игру, ведь Ливерпулю будет достаточно сложно забить три гола Атлетико. Атлетико — это не Барселона Вальверде, которая обороняясь, все равно может раскрыться очень широко. Атлетико — это "наверное, лучшая команда мира по игре в глубокой защите", - как сказал Клопп перед матчем. Поэтому задача Ливерпуля забить хотя бы один гол уже будет нелегкой. Хотя Севилья на выходных показала, что это делать можно, даже дважды за матч.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.



Не сыграют: Алиссон (бедро), Шакири (икроножная мышца);

Под небольшим вопросом: Хендерсон, Робертсон (тренировались в общей группе);

"Висят" на карточке: Гомес, Мане, Робертсон.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди — Сауль, Томас, Коке, Витоло — Фелиш, Корреа.

Под вопросом: Лемар (бедро), Мората (бедро);

"Висит" на карточке: Корреа.

Интересные факты

- До нынешнего розыгрыша Ливерпуль и Атлетико встречались четыре раза в двух противостояних: в 2008-м в группе ЛЧ (1:1; 1:1), в 2010-м в 1/2 финала ЛЕ (1:0 победа мадридцев в Испании, 2:1 победа мерсисайдцев в Ливерпуле);

- Ливерпуль во втором плей-офф подряд уступил испанскому клубу на выезде (Барселона 0:3, 2019; Атлетико 0:1 в 2020);

- Джеймс Милнер и Стефан Савич вместе играли в Манчестер Сити в 2011-2012, а Фабиньо и Тома Лемар в Монако 2015-2018;

- Диего Симеоне впервые в футбольной карьере посетит Энфилд в качестве игрока или тренера;

- Ливерпуль за последние пять матчей проиграл ровно столько же (2 — без учета кубкового матча с Астон Виллой (0:5), где играл молодежный состав), сколько до этого за 44 матча (Наполи 0:2 в сентябре и Барселоне 0:3 в мае).

Тренеры говорят

Юрген Клопп (Ливерпуль):

"Что нужно изменить в сравнении с первым матчем? Больше бить в створ! То, что мы ни разу не попали по воротам, звучит так, как будто у нас не было шансов. Но это не так. У нас были моменты. Мы встречались, наверное, с лучшей командой мира по игре в глубокой защите. Счет 0:0 был бы блестящим результатом, но это не сделало бы игру дома существенно легче, потому что нам все равно пришлось бы забивать".

"Завтра надо показать, что мы сделали выводы из ошибок в первом тайме, в первом матче, и что мы действительно хотим пройти дальше. У нас есть море возможностей, но в матче против столь солидной команды найти их будет очень сложно".

Диего Симеоне (Атлетико):

"В некоторые моменты предстоящего матча нам точно придется несладко. Но возможности забить у нас обязательно будут. За последние восемь лет мы всем доказали, на что способны. И завтра нам необходимо будет сделать это снова".

"Нам противостоит отличная команда. После прихода Юргена Клоппа Ливерпуль преобразился и снова стал европейским грандом. Я на Энфилде никогда не был — ни как игрок, ни как тренер. Еще не доводилось быть участником матча на таком замечательном стадионе, где проводит свои домашние поединки клуб с богатейшей историей".

прогноз 3:1

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