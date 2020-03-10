Орье и Сессеньон сыграют на флангах обороны Тоттенхэма в ответной игре против РБ Лейпциг

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким РБ Лейпциг и английским Тоттенхэмом.

Главному тренеру лондонского Тоттенхэма Жозе Моуриньо пришлось во время поиска подходов к преодолению немецкого РБ Лейпциг опираться лишь на возможности ротации стартового состава. Психологическое состояние "шпор" находится около отметки "0" после пяти кряду матчей на всех фронтах без побед, так что выход относительно "свежих" игроков — последний шанс Тоттенхэма остаться в этом розыгрыше Лиги чемпионов. К их числу стоит отнести: Сержа Орье и Райана Сессеньона, которые сыграют на флангах обороны.

У РБ Лейпциг замен по сравнению с первой игрой в этой паре не так уж и много. Всего одна: вернулся после дисквалификации Упамекано.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Мукиэле, Лаймер, Забитцер, Анхелиньо — Нкунку, Шик, Вернер.

Запасные: Мвого, Айдара, Поульсен, Форсберг, Адамс, Лукман, Ольмо.



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон — Дайер, Уинкс — Ло Чельсо, Алли, Ламела — Моура.

Запасные: Гассанига, Вертонген, Ндомбеле, Скипп, Фернандеш, Пэррот, Фэган-Уолкот.

Матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.