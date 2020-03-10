Бюрки: Расслабляться против ПСЖ нельзя

Голкипер Боруссии Д Роман Бюрки — о предстоящем матче против французской команды.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле примет дортмундский коллектив.

"У нас хорошее положение благодаря победе в первом матче, но расслабляться, конечно же, нельзя. Нужно надежно сыграть в обороне и воспользоваться своими козырями у чужих ворот. Я интенсивно готовлюсь к каждому сопернику".

"Как и любой другой профессионал, я концентрируюсь на своей работе. На тренировках мне противостоят форварды топ-класса, так что в подготовке к матчу против ПСЖ нет ничего особенного", — приводит слова Романа Бюрки официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ – Боруссия Д состоится в 11 марта в 22:00 по киевскому времени.