Матч ПСЖ — Боруссия Д состоится без зрителей, Барселона и Наполи — под вопросом

Коронавирус продолжает оказывать огромное влияние на европейский футбол.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской Боруссией состоится без зрителей, сообщила префектура полиции Парижа в Твиттере. Это будет сделано, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Правительство Франции запретило проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек. На данный момент в этой стране выявлено 1125 случаев заболевания коронавирусом, 19 из которых закончились летальным исходом.

Также вероятно, что пройдет за закрытыми дверьми и другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов – между Барселоной и Наполи. Сегодня и завтра представители клуба и местной власти должны принять соответствующее решение, сообщает корреспондент ESPN Самуэль Марсден.

Точно состоятся без болельщиков матчи Валенсия – Аталанта и Хетафе – Интер.

Матч ПСЖ – Боруссия Д (результат первой игры – 1:2) запланирован на 11 марта, а Барселона – Наполи (1:1) – на 18-е марта.