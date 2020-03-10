Робертсон: Знаем, что можем вылететь, но думаем только о хорошем

Защитник Ливерпуля серьезно настраивается на предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

Ливерпуль проиграл Атлетико в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), не сумев забить гол на выезде. Если "красные" пропустят дома, им нужно будет выигрывать с разницей в два мяча, чтобы пройти дальше.

"Пан или пропал! Нам нужно выходить в четвертьфинал. На выезде мы ни разу не попали в створ. Если и в этот раз будет также, реванша нам не видать. Мы больше владели мячом, но это обычное дело. С другой стороны, нам нужно опасаться контратак соперников. Мы должны сыграть "на ноль", чтобы получить шанс пройти дальше", — цитирует слова Энди Робертсона официальный сайт УЕФА.

"Мы думаем обо всех результатах. Это плей-офф, и если ты не показываешь свою лучшую игру, то вылетаешь. Мы знаем, что завтра можем выбыть из Лиги чемпионов, но думаем только о позитиве. Если будем играть в фирменном стиле Ливерпуля, то сможем победить любую команду".

Ливерпуль будет вынужден обходиться без своего основного вратаря Алиссона, однако Энди Робертсон и капитан команды Джордан Хендерсон готовы сыграть.

Матч Ливерпуль – Атлетико состоится завтра, 11 марта. Начало – в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.