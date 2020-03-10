Робертсон и Хендерсон сыграют против Атлетико

Игроки восстановились после повреждений.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон и защитник Эндою Робертсон готовятся к матчу против мадридского Атлетико. Об этом сообщает официальный сайт "красных".

Футболисты имели некоторые проблемы со здоровьем из-за чего пропустили поединок против Борнмута (2:1).

Тем не менее к ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов медицинский штаб мерсисайдцев сумел поставить обеих игроков "на ноги".

Единственной значимой потерей скаузеров является Алиссон Бекер, которого в рамке ворот заменит Адриан.

Матч Ливерпуль — Атлетико состоится в среду, 11 марта, в 22:00 на Энфилде. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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