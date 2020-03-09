Клостерманн: Тоттенхэм — очень мощный соперник

Защитник "быков" — о грядущем матче против "шпор".

Защитник Лейпцига Лукас Клостерманн высказал свое мнение о грядущем ответном матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

"Тоттенхэм — мощный соперник, который очень опасен на контратаках. Мы хорошо смотрелись в первом тайме, и я уверен, завтра сыграем не хуже".

"Это особенный матч, но я не нервничаю больше, чем обычно. В первом матче мы сделали хороший задел. Мы действительно хотим завтра победить и пробиться в следующий раунд", — цитирует Клостерманна официальный сайт УЕФА.

Ранее свой комментарий перед важной игрой дал главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн.