Мбаппе пропустил тренировку из-за болезни и может не сыграть против Боруссии Д

09 марта 2020

Килиан Мбаппе, фото getty images

Французский нападающий рискует не выйти на поле в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе не присутствовал на тренировке Пари Сен-Жермен в понедельник, 9 марта, по причине болезни, сообщает Le Parisien.

У французского нападающего заболело горло и теперь непонятно, сможет ли он принять участие в ответном матче против Боруссии Д.

Подготовка парижан к важнейшему поединку, который ко всему прочему состоится без зрителей, идет не лучшим образом. Сперва, ПСЖ не играл в чемпионате из-за коронавируса, а затем игроки проигнорировали предложение Тухеля провести сбор.

Начало матча ПСЖ — Боруссия Д, который состоится в среду, 11 марта, запланировано на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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